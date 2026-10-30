Bausch Health: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bausch Health hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.61 CAD gegenüber 0.660 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.12 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bausch Health einen Umsatz von 3.69 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch