Bauindustrie: Mietenregulierung ist Grund für weniger Baugenehmigungen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bauindustrie macht die Zunahme an Regulierung und die Diskussion um den Berliner Mietendeckel verantwortlich für den Rückgang an Baugenehmigungen bei Mehrfamilienhäusern. "Die Talfahrt bei den Wohnungsbaugenehmigungen setzt sich weiter fort. Unsere Befürchtungen, dass die Zunahme an Regulierungen den Investitionen schadet, haben sich bewahrheitet", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Dieter Babiel. Die Entwicklung in Berlin bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sei dafür das beste Beispiel.

Zuvor waren vom Statistischen Bundesamt Baugenehmigungszahlen für die ersten drei Quartale 2019 veröffentlicht worden. Während der ersten neun Monate wurden 3,4 Prozent weniger Neubauwohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt als im vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres. In Berlin ist die Genehmigungen in diesem Segment sogar um 21 Prozent eingebrochen.

Besonders in den Ballungsgebieten ist Wohnungsmangel ein Thema. Dort sind Mieten und Hauspreise in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. Ökonomen machen dafür den Zuzug in in die Städte und die niedrigen Zinsen verantwortlich.

"Allein die Aussicht auf einen Markteingriff führt zur Verunsicherung - die Investoren treten auf die Bremse und stellen Investitionen zurück", sagte Babiel.

Insgesamt sind die Genehmigungen in dem Zeitraum deutschlandweit für Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäuser um 1,9 Prozent zurückgegangen. Damit sei die Zahl genehmigter Wohnungen seit 2016 auf hohem Niveau, so Destatis.

"Auch wenn sich die Zahl der genehmigten Wohnungen im längeren Zeitvergleich auf einem insgesamt hohen Niveau befindet, so ist es doch zu wenig, um die Situation zu entlasten", sagte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er bemängelt die lange Dauer der Baugenehmigungs- und Planungsprozesse. Akteure müssten sich durch 16 verschiedene Landesbauordnungen kämpfen und das Beschleunigungsgesetz im Baubereich lasse weiter auf sich warten.

