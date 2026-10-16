baudroie veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

baudroie hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18.32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18.57 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.77 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch