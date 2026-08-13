Battistella Administracao e Participacoes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Battistella Administracao e Participacoes hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Battistella Administracao e Participacoes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31.58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.4 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.6 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch