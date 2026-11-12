Battistella Administracao e Participacoes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Battistella Administracao e Participacoes hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.12 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Battistella Administracao e Participacoes 0.060 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 72.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch