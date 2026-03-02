Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’785 -1.6%  SPI 18’967 -1.5%  Dow 48’755 -0.5%  DAX 24’653 -2.5%  Euro 0.9120 0.9%  EStoxx50 5’984 -2.5%  Gold 5’331 1.0%  Bitcoin 53’798 6.4%  Dollar 0.7803 1.7%  Öl 78.4 8.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie leichter: Verbindliches Angebot für Beazley eingereicht
Klumpenrisiken in US-Aktien: Alternative Indizes rücken in den Fokus
Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit
Q4 2025: Diese Aktien kaufte und verkaufte Stanley Druckenmiller
Mehr Kapazitäten für GLP-1: Novo Nordisk investiert massiv in Irland - Aktie etwas schwächer
Suche...
Plus500 Depot

Battalion Oil Corporation Registered Shs Aktie 52323347 / US07134L1070

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 16:49:42

Battalion Oil Shares Soar 64%

Battalion Oil Corporation Registered Shs
7.70 EUR 63.14%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Battalion Oil Corp. (BATL) shares surged 63.88 percent to $9.03, up $3.52 on Monday, despite no fresh company-specific news, as trading activity spiked sharply during the session.

The stock is currently trading at $9.03, compared with a previous close of $5.51. It opened at $10.70 and has traded between $8.76 and $11.31 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume has reached 33.75 million shares, significantly above its average volume of 7.65 million shares.

The stock has traded in a 52-week range of $1.00 to $11.31.

Nachrichten zu Battalion Oil Corporation Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Battalion Oil Corporation Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:19 Ölpreise im Strudel politischer Spannungen
14:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Im Bann der Geopolitik
12:28 Marktüberblick: Ölpreise springen nach Iran-Eskalation
09:59 SMI vor holprigem Wochenauftakt
26.02.26 KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’379.04 19.88 B5HSYU
Short 14’656.81 13.88 SC7BZU
Short 15’205.94 8.95 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’785.34 02.03.2026 16:42:41
Long 13’186.09 19.07 SNBB2U
Long 12’930.10 13.88 SFKBOU
Long 12’353.80 8.84 S6EBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

So hat Jeremy Grantham im 4. Quartal 2025 investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Rohstoffe im Februar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:45 Iran-Krieg treibt Ölpreise hoch - Expertin warnt vor Folgen
16:43 Flugverkehr in Dubai soll wieder anlaufen
16:39 EU sieht bisher keine Fluchtbewegungen aus Iran
16:36 Aktien New York: Iran-Krieg trübt Börsenstimmung nur leicht
16:26 USA: ISM-Industriestimmung trübt sich wieder etwas ein
16:25 Israels Armee-Chef droht Hisbollah mit 'vernichtendem Schlag'
16:24 Tourismus-Koordinator ruft Reisende zur Registrierung auf
16:16 ROUNDUP 2: Iran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt
16:12 ROUNDUP 3: Iran-Krieg lässt Spritpreise immer weiter steigen
16:08 Telekom möchte letzte Funklöcher mit Starlink schließen