Battalion Oil: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Battalion Oil hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Battalion Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.210 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 48.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch