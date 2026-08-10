Batliboi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Batliboi hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.530 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80.15 Prozent auf 1.25 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 695.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch