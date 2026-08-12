Batic Investments and Logistics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Batic Investments and Logistics gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 132.4 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147.5 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch