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27.08.2026 06:37:00
Bath Body Works zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bath Body Works lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.300 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 1.51 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bath Body Works 1.55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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