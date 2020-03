Batelco und Aptilo Networks kooperieren für erstklassige WLAN-Dienste in Bahrain

STOCKHOLM, 3. März 2020 /PRNewswire/ -- Batelco, der führende digitale Lösungsanbieter im Königreich Bahrain, und Aptilo Networks sind eine Partnerschaft eingegangen, um in Bahrain WLAN-Dienste für Business-to-Business (B2B) oder (B2B2C) anzubieten. Batelco hat die Aptilo Service Management Platform™(SMP) mit dem Aptilo SMP Venue Wi-Fi Manager™ ausgewählt, um einen landesweit verwalteten WLAN-Service bereitzustellen.

Batelco bietet Unternehmenskunden verwaltete WLAN-Dienste für Veranstaltungsorte an, wobei der Dienst entweder über die vorhandene WLAN-Ausrüstung des Kunden oder als vollständig verwalteter Dienst mit der WLAN-Infrastruktur bereitgestellt wird.

Abderrahmane Mounir, General Manager Enterprise von Batelco, sagte: „Wir suchten nach einer anbieterunabhängigen Lösung, die unseren hohen Ambitionen bei der Skalierung unseres WLAN-Geschäfts sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Funktionalität gerecht wird und gleichzeitig eine Plattform bietet, die es Batelco und seinen Unternehmenskunden ermöglicht, mit den WLAN-Benutzern in Kontakt zu treten."

„Die nachweisliche Erfolgsbilanz von Aptilo in Sachen Innovation und Stabilität macht diese Gesellschaft zur richtigen Wahl für uns, um die wachsenden Anforderungen unserer Unternehmenskunden zu unterstützen", fügte er hinzu.

Darüber hinaus wird Batelco an den meisten öffentlichen Standorten eine zusätzliche WLAN-Verbindung (SSID) exklusiv für Batelco-Abonnenten einrichten. Wenn Batelco-Mobilfunkkunden ihr WLAN einschalten, stellen sie sofort eine Verbindung zum sicheren WLAN-Netzwerk an diesen Standorten her. Es ist die SIM-Authentifizierungsfunktionalität des Aptilo SMP, die das WLAN-Netz ebenso sicher und nahtlos wie jedes andere Mobilfunknetz macht.

„Das von Betreibern verwaltete WLAN ist nicht nur als profitables Geschäft von entscheidender Bedeutung, sondern auch, um eine Präsenz in Innenräumen für die Abonnenten zu erreichen. Dies wird in der 5G-Ära immer wichtiger werden", sagte Anders Emilsson, VP Sales Naher Osten und Afrika, Aptilo Networks.

„Wir sind stolz darauf, dass Bahrains führender Betreiber uns ausgewählt hat. Seine Einblicke in den Markt und die Dynamik des WLAN werden ihn sehr erfolgreich machen", fügte er hinzu.

Über Aptilo Networks

Aptilo Networks ist ein führender Anbieter von Carrier-Class-Systemen zur Verwaltung von Datendiensten mit erweiterten Funktionen für Authentifizierung, Richtlinienkontrolle und Gebühreneinzug. Die Aptilo Service Management Platform™ (SMP) ist zu einem Synonym für WLAN-Service-Management und WLAN-Entlastung in Grossanlagen mit mehr als 100 Betreibern in mehr als 75 Ländern geworden und ist eine wichtige Komponente von WLAN-Anrufen und IoT. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aptilo.com.

Medienkontakt:

Hillary Call

Aptilo Networks AB

Tel.: +1-917-414-9262

hillary.call@aptilo.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1097777/Batelco_Aptilo_Logo.jpg