Bata India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bata India hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.62 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch