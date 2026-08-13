Bata India legte Quartalsergebnis vor

Bata India hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.98 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bata India 4.05 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bata India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.79 Milliarden INR im Vergleich zu 9.42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch