BAT reconnu comme un leader climatique par le Financial Times

- BAT continue d'être reconnu pour ses efforts en matière d'ESG, en étant inclus dans le classement inaugural FT European Climate Leaders .

- L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone dans ses activités d'ici 2030 et dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050.

- BAT construit A Better Tomorrow™ pour toutes les parties prenantes, ce qui inclut la réduction de l'impact de son activité sur la santé.

LONDRES, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- BAT a été nommé leader climatique 2021 par le Financial Times dans un classement européen inaugural.

FT Europe Climate Leaders 2021 récompense les 300 premières entreprises parmi plus de 4 000 entreprises à travers l'Europe qui ont réalisé la plus forte réduction des émissions de gaz à effet de serre de base par rapport aux revenus pour la période entre 2014 et 2019.

BAT s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux, notamment celui d'être neutre en carbone dans ses propres activités d'ici 2030. Pour la seule année 2020, BAT a atteint une réduction de 30,9 % des émissions provenant de ses activités, contribuant ainsi à une réduction de 37,4 % par rapport à une base de référence de 2017. En mars de cette année, BAT a annoncé son ambition de devenir neutre en carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050, ce qui représente environ 90 % de son empreinte carbone totale.

La minimisation des impacts sur l'environnement, l'augmentation de la résilience au changement climatique et la protection des ressources naturelles dont dépend la société sont des éléments clés de la stratégie ESG de BAT. En voici quelques exemples :

Améliorer l' efficacité énergétique des usines, par exemple en adoptant des équipements plus efficaces et à plus faible impact.

des usines, par exemple en adoptant des équipements plus efficaces et à plus faible impact. Augmenter l' utilisation des énergies renouvelables par l'achat d'énergies renouvelables et par des projets de production d'énergie sur place.

par l'achat d'énergies renouvelables et par des projets de production d'énergie sur place. Optimiser la logistique et la flotte, par exemple en améliorant les performances des véhicules et le rendement énergétique.

Kingsley Wheaton, directeur du marketing chez BAT, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'être désignés par le Financial Times comme l'une des entreprises qui mènent la charge contre l'impact climatique. BAT est profondément engagé à être une entreprise responsable et à réduire son impact sur l'environnement.

« L'année dernière, nous avons dit que nous allions atteindre la neutralité carbone pour nos propres émissions d'ici 2030 et nous progressons bien vers cet objectif. En outre, compte tenu du défi mondial urgent que représente le changement climatique, nous nous sommes engagés, au début de cette année, à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2050. Cette reconnaissance par le Financial Times est un signal positif qui montre que nous allons dans la bonne direction. »

BAT s'engage à atteindre son objectif de construire A Better Tomorrow™ en réduisant l'impact de son activité sur la santé en proposant une gamme de produits agréables et moins risqués. Les efforts de BAT en matière de durabilité et son engagement à respecter des normes élevées ont reçu une reconnaissance indépendante notable. Parmi celles-ci, citons notre inclusion dans les indices de durabilité Dow Jones pendant 19 années consécutives (la seule entreprise de tabac à figurer dans le prestigieux indice mondial en 2020), une notation MSCI de BBB et le statut de liste A du CDP.

Remarque à l'intention des rédacteurs :

À propos de BAT

BAT est une entreprise leader de biens de consommation multi-catégories, créée en 1902. Notre objectif est de construire des lendemains meilleurs (A Better Tomorrow) en réduisant l'impact de nos activités sur la santé en offrant un plus grand choix de produits agréables et moins risqués à nos consommateurs. L'entreprise a annoncé son objectif de faire passer le nombre de consommateurs de produits non combustibles de 11 millions à 50 millions d'ici à 2030 et de réaliser au moins 5 milliards de livres sterling de recettes dans les nouvelles catégories d'ici 2025. BAT s'est également engagé à encourager les personnes qui continuent à fumer à opter pour des alternatives scientifiquement prouvées et à risque réduit*.

Cette dernière reconnaissance marque une étape importante dans le parcours de transformation de BAT vers A Better Tomorrow™ mettant la durabilité au premier plan dans tout ce qu'elle fait. Les objectifs plus larges de l'entreprise sont les suivants :

Augmenter le nombre de ses consommateurs de produits non combustibles à 50 millions d'ici 2030 ;

Générer un revenu de 5 milliards de livres sterling pour les nouvelles catégories en 2025 ;

Devenir neutre en carbone pour ses propres activités (émissions de portée 1 et 2) d'ici 2030 et pour ses activités plus larges (émissions de portée 3) d'ici 2050 ;

Éliminer le plastique à usage unique inutile et rendre tous les emballages en plastique réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025.

Pour en savoir plus sur les activités ESG de BAT, consultez le site www.bat.com/sustainability ou téléchargez notre rapport ESG BAT 2020

*Sur la base du poids des preuves et en supposant un abandon complet du tabac. Ces produits ne sont pas sans risque et créent une dépendance.

Déclarations prospectives

Il s'agit d'un communiqué de British American Tobacco p.l.c. Les références à « British American Tobacco », « BAT », « nous », « notre » et « nos », lorsqu'elles désignent l'opinion, font référence à British American Tobacco p.l.c. (la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe » ; les sociétés associées sont exclues), et lorsqu'ils désignent une activité commerciale, ils font référence aux sociétés opérationnelles du Groupe, collectivement ou individuellement selon le cas.

Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives, y compris des déclarations « prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont souvent, mais pas toujours, formulées à l'aide de mots ou d'expressions tels que « croire », « anticiper », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention », « planifier », « potentiel », « prévoir », « s'attendre », « estimer », « projet », « positionner », « stratégie », « perspectives », « objectif » et d'autres expressions similaires. Il s'agit notamment de déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles, reflétant les connaissances et les informations disponibles au moment de la préparation, et concernant nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos liquidités, nos perspectives, notre croissance, nos stratégies et les circonstances économiques et commerciales survenant de temps à autre dans les pays et sur les marchés dans lesquels les sociétés du Groupe opèrent, y compris les impacts financiers et opérationnels futurs prévus de la pandémie de COVID-19.

Toutes ces déclarations prospectives impliquent des estimations et des hypothèses qui sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs. On estime que les attentes reflétées dans ce communiqué sont raisonnables, mais elles peuvent être affectées par un large éventail de variables qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux actuellement prévus.

Parmi les principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les déclarations prévisionnelles, il y a les incertitudes liées aux éléments suivants l'impact d'une législation et d'une réglementation nationales ou internationales défavorables ; l'incapacité à développer, commercialiser et mettre en œuvre la stratégie du Groupe en matière de nouvelles catégories ; l'impact d'augmentations significatives ou de changements structurels des taxes sur le tabac, la nicotine et les nouvelles catégories ; les changements ou différences dans les conditions économiques ou politiques nationales ou internationales ; l'impact des blessures graves, des maladies ou des décès sur le lieu de travail ; les décisions défavorables des organismes de réglementation nationaux ou internationaux ; et l'incapacité à mener le développement et le déploiement des innovations BAT (produits de la nouvelle catégorie et combustibles), y compris en raison de l'échec de la recherche et du développement ou de l'incapacité à développer des cadres d'évaluation des risques scientifiques solides. Les déclarations prospectives reflètent les connaissances et les informations disponibles à la date de préparation de ces documents, et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Le contenu de ce communiqué est fourni dans le but de donner des informations sur BAT aux parties prenantes uniquement et n'est pas destiné aux consommateurs en général. La Société, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses agents ou ses conseillers n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute autre personne à qui ce matériel est présenté ou entre les mains de laquelle il peut tomber et toute responsabilité de ce type est expressément rejetée. Le contenu de ce communiqué n'est pas fourni à des fins de publicité pour les produits, de promotion ou de marketing. Ce matériel ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme constituant une offre de vente, ou une sollicitation d'une offre d'achat, de l'un de nos produits. Nos produits sont vendus uniquement en conformité avec les lois des juridictions particulières dans lesquelles ils sont vendus.

Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres peuvent être trouvées dans les documents déposés par BAT auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), notamment le rapport annuel sur le formulaire 20-F et les rapports courants sur le formulaire 6-K, qui peuvent être obtenus gratuitement sur le site web de la SEC, http://www.sec.gov .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/785820/British_American_Tobacco_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1512840/FT_BAT_Logo.jpg

Bureau de presse de BAT, Tél (24 heures) : +44 (0) 20 7845 2888, Fax : +44 (0) 20 7845 2214, E-mail : press_office@bat.com