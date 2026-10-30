BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Vormittag freundlich

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 09:28 Uhr 2,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'751 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 46,43 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 46,21 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'276 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2025 (38,64 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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