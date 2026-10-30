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30.10.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursplus
Die Aktie von BAT zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 46,09 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 46,09 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'764 Punkten notiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 46,43 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,21 GBP. Zuletzt wurden via London 309'665 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 8,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2025 (38,64 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,16 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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