BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 46,09 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'764 Punkten notiert. Die BAT-Aktie legte bis auf 46,43 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 46,21 GBP. Zuletzt wurden via London 309'665 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 8,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2025 (38,64 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,16 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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