BAT Aktie News: BAT büsst am Dienstagvormittag ein

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 42,01 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'715 Punkten steht. Die BAT-Aktie sank bis auf 41,89 GBP. Bei 42,24 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'947 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 16,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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