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29.09.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT wird am Nachmittag ausgebremst

BAT Aktie News: BAT wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 41,43 GBP abwärts.

BAT
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Um 16:28 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 41,43 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'677 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 40,85 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,24 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 1'866'707 Aktien.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,25 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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