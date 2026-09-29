BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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29.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 41,39 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 41,39 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'720 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,85 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,24 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 1'067'241 Stück.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,16 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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