BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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29.06.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 46,55 GBP.
Um 12:28 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 46,55 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'478 Punkten realisiert. Die BAT-Aktie sank bis auf 46,50 GBP. Bei 47,36 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 310'824 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,95 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
BAT wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.07.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,59 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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