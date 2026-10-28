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28.10.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT verliert am Vormittag

BAT Aktie News: BAT verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 44,84 GBP abwärts.

BAT
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Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 44,84 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'662 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,76 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,93 GBP. Bisher wurden heute 45'341 BAT-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. 11,60 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,64 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 13,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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