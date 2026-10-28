|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT verliert am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 44,84 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 44,84 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'662 Punkten steht. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,76 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,93 GBP. Bisher wurden heute 45'341 BAT-Aktien gehandelt.
Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. 11,60 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,64 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 13,83 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,45 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
28.10.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
28.10.26
|BAT Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von BAT (finanzen.ch)
|
28.10.26
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|BAT Aktie News: BAT verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
21.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.