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28.10.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von BAT zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 45,05 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der BAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 45,05 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'697 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 45,26 GBP. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 44,76 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,93 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 565'181 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,64 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 14,23 Prozent Luft nach unten.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Am 17.02.2028 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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