BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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28.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 41,88 GBP zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 41,88 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'724 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 42,05 GBP. Bei 41,86 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 53'403 BAT-Aktien.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,48 Prozent. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,20 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,61 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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