BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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28.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von BAT zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 42,28 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,28 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'752 Punkten liegt. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,41 GBP aus. Bei 41,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 717'342 BAT-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 18,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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