BAT Aktie News: BAT präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,28 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'752 Punkten liegt. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,41 GBP aus. Bei 41,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 717'342 BAT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 18,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BAT wird am 11.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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