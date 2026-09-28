BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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28.09.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 42,37 GBP zu.
Die BAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 42,37 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,40 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,86 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 202'297 Aktien.
Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. 18,10 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 36,77 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 15,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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