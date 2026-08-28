BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag tiefer

Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 41,27 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'825 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 41,26 GBP. Bei 41,41 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 37'217 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 10,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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