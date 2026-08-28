BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 41,27 GBP.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 41,27 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'825 Punkten steht. Das Tagestief markierte die BAT-Aktie bei 41,26 GBP. Bei 41,41 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 37'217 BAT-Aktien umgesetzt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 10,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
17:58
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
12:29
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.