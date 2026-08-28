BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,51 GBP an der Tafel.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 41,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'816 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,63 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,26 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,41 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510'156 BAT-Aktien.
Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
28.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
28.08.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)