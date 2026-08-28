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28.08.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,51 GBP an der Tafel.

BAT
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Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der BAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 41,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'816 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 41,63 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,26 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,41 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 510'156 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP markierte der Titel am 16.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,45 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,51 GBP je BAT-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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