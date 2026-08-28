BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,31 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'812 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,26 GBP. Mit einem Wert von 41,41 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 178'642 BAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 21,13 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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