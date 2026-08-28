BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,31 GBP ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,31 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'812 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,26 GBP. Mit einem Wert von 41,41 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 178'642 BAT-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 21,13 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
17:58
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|BAT Aktie News: BAT am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
12:29
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.