Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 45,87 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 46,00 GBP. Mit einem Wert von 44,90 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 848'693 BAT-Aktien.

Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant