|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 45,87 GBP.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 45,87 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die BAT-Aktie bei 46,00 GBP. Mit einem Wert von 44,90 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 848'693 BAT-Aktien.
Bei 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 GBP je BAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
27.11.26
|BAT Aktie News: BAT gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
27.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
27.11.26
|BAT Aktie News: BAT tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Pluszeichen in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.