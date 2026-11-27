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27.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von BAT. Mit einem Kurs von 45,30 GBP zeigte sich die BAT-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Kaum Ausschläge verzeichnete die BAT-Aktie im London-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 45,30 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'692 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 45,38 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,77 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,90 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350'891 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 50,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 12,87 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2026 3,58 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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