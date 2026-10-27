BAT Aktie News: BAT wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 44,75 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'663 Punkten steht. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 44,74 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 44,98 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60'906 BAT-Aktien.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 38,64 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 15,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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