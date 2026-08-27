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27.08.2026 09:29:00

BAT Aktie News: BAT am Vormittag im Minus

BAT Aktie News: BAT am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,09 GBP ab.

BAT
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Um 09:28 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 42,09 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'835 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 42,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,00 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55'473 Stück gehandelt.

Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 17.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,62 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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