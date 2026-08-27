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27.08.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag leichter

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag leichter

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 41,61 GBP.

BAT
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Um 16:28 Uhr ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 41,61 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'773 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 41,61 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,00 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'095'004 Stück gehandelt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,77 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 13,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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