BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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27.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,08 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,08 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'825 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 41,83 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,00 GBP. Zuletzt wechselten 454'093 BAT-Aktien den Besitzer.
Am 16.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,04 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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