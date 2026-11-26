Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 45,68 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 45,86 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,55 GBP. Zuletzt wechselten 84'583 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 8,71 Prozent niedriger. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,58 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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