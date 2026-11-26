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26.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Donnerstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 45,50 GBP nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,50 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'626 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 44,94 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,55 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 2'316'621 Stück.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 9,07 Prozent niedriger. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 13,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,58 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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