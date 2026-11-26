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26.11.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT schiebt sich am Donnerstagmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 45,75 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,75 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'592 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BAT-Aktie bisher bei 45,86 GBP. Bei 45,55 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 257'646 BAT-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 8,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP. Im Vorjahr hatte BAT 2,45 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,58 GBP je BAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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