BAT Aktie News: BAT am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Die BAT-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 44,33 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'720 Punkten notiert. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,40 GBP an. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,30 GBP nach. Bei 44,30 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 53'630 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2026 auf bis zu 50,04 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 12,88 Prozent zulegen. Am 25.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,47 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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