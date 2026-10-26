BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Mittag ins Plus

Die BAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 44,43 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'738 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BAT-Aktie legte bis auf 44,56 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,30 GBP. Bisher wurden via London 148'767 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Gewinne von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,41 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,45 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,51 GBP. Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 17.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,61 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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