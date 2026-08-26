BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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26.08.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 41,18 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 41,18 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'879 Punkten steht. Die BAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,09 GBP ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,28 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74'554 Stück gehandelt.
Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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