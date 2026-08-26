BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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26.08.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT am Nachmittag fester
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 42,41 GBP zu.
Das Papier von BAT legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,6 Prozent auf 42,41 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'913 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,41 GBP. Bei 41,28 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'033'521 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,04 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,99 Prozent. Bei einem Wert von 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 13,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,51 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,45 GBP aus. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,62 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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