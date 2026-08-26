BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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26.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: BAT gewinnt am Mittwochmittag an Boden
Die Aktie von BAT gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 41,45 GBP.
Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 41,45 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'874 Punkten notiert. Bei 41,56 GBP erreichte die BAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 41,28 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 283'038 Aktien.
Am 16.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,04 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 17,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 36,77 GBP. Mit Abgaben von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,62 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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