|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
BAT Aktie News: BAT macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 45,32 GBP zu.
Das Papier von BAT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 45,32 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'467 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 45,44 GBP. Bei 44,96 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 876'202 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,04 GBP) erklomm das Papier am 16.05.2026. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 10,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,47 GBP am 06.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,91 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,51 GBP. Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 17.02.2028 dürfte BAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,58 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
25.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|BAT Aktie News: BAT macht am Mittwochnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
25.11.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Zuversicht in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|BAT Aktie News: BAT legt am Mittwochvormittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.