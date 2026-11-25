Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 45,22 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'502 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BAT-Aktie bis auf 45,43 GBP. Bei 44,96 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 364'044 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP an. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 9,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2026 bei 39,47 GBP. Mit Abgaben von 12,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT liess sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,58 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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