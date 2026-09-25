BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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25.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BAT
Die Aktie von BAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 41,80 GBP ab.
Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 41,80 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'676 Punkten notiert. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 41,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,28 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 591'037 BAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Gewinne von 19,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,77 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 2,45 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals präsentierte BAT am 04.08.2009.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,61 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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BAT am 25.09.2026
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