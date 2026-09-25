BAT Aktie News: BAT verliert am Freitagmittag

Die BAT-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 41,97 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'713 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BAT-Aktie bisher bei 41,93 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 42,28 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 174'247 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,77 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 12,39 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,61 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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