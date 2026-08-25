BAT Aktie News: BAT am Dienstagvormittag leichter

Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 41,69 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'866 Punkten steht. Die BAT-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,47 GBP nach. Bei 41,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 65'626 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 16,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (36,77 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 11,80 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,51 GBP ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. BAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 GBP je BAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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