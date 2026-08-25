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25.08.2026 16:29:00

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag tiefer

BAT Aktie News: BAT am Nachmittag tiefer

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 41,12 GBP abwärts.

BAT
44.76 CHF -1.46%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 41,12 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'869 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die BAT-Aktie bis auf 41,09 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,62 GBP. Bisher wurden heute 1'070'168 BAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 17,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 11,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 GBP, nach 2,45 GBP im Jahr 2025. Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2026 3,62 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’512.99 25.08.2026 16:20:34
Long 13’886.29 19.52 SDBL0U
Long 13’577.68 13.89 SWB04U
Long 12’997.59 8.92 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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