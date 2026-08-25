BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus

Die BAT-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 41,54 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 41,45 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,62 GBP. Bisher wurden heute 540'035 BAT-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 11,48 Prozent wieder erreichen.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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