BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 12:29:00
BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus
Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 41,54 GBP.
Die BAT-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 41,54 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten realisiert. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 41,45 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 41,62 GBP. Bisher wurden heute 540'035 BAT-Aktien gehandelt.
Am 16.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,04 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,77 GBP fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 11,48 Prozent wieder erreichen.
BAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,45 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,51 GBP aus. BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BAT am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,62 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
BAT-Aktie in Rot: Konzern ernennt neuen Geschäftsführer für die Schweiz
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
12:29
|BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Dienstagvormittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
24.08.26
|BAT Aktie News: Anleger greifen bei BAT am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|BAT Buy
|UBS AG
|30.07.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.