Das Papier von BAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 44,02 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'478 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die BAT-Aktie sogar auf 44,18 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,18 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 46'343 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 50,04 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 13,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 39,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 10,34 Prozent sinken.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,45 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,51 GBP belaufen. Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 17.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,58 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette

BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn

BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant